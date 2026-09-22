ВС России поразили промышленное предприятие Fire Point

В Минобороны России заявили, что российские военные поразили промышленное предприятие Fire Point, занимающееся создание комплектующих для ракет «Фламинго».
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