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Рогов о словах Остина о войне НАТО с РФ: Он одержим идеей уничтожить мир

Рогов о словах Остина о войне НАТО с РФ: Он одержим идеей уничтожить мир

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в качестве комментария к заявлению главы Министерства обороны США Ллойда Остина о войне с Россией, заявил о его сходстве с маньяком, который одержим идеей уничтожения мира.

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