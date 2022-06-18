Popcaketv

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RM – о сложности работы в BTS: «Нет времени даже повзрослеть и побыть одному»

RM – о сложности работы в BTS: «Нет времени даже повзрослеть и побыть одному»

На первый взгляд кажется, что судьба к-поп артистов невероятно счастливая. Слава, деньги, поклонники, признание… Тем не менее, все больше айдолов страдают от депрессии и рассказывают суровую реальность жизни в этой индустрии.

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