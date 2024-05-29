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В свое время иудей Ян Абрамов ради Алсу решился стать мусульманином

В свое время иудей Ян Абрамов ради Алсу решился стать мусульманином

Развод Алсу и Яна Абрамова сейчас активно обсуждается по всей стране. Алсу и Ян Абрамов. Фото: persono.

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