Заболотный объяснил, зачем он ходит к профессиональному психологу

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный признался, что иногда обращается к профессиональному психологу. «К профессиональному психологу могу сходить только тогда, когда необходимо посмотреть на ситуацию с другого угла и получить другой вид поддержки.
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный признался, что иногда обращается к профессиональному психологу. «К профессиональному психологу могу сходить только тогда, когда необходимо посмотреть на ситуацию с другого угла и получить другой вид поддержки.
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