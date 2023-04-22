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Заболотный объяснил, зачем он ходит к профессиональному психологу

Заболотный объяснил, зачем он ходит к профессиональному психологу

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный признался, что иногда обращается к профессиональному психологу. «К профессиональному психологу могу сходить только тогда, когда необходимо посмотреть на ситуацию с другого угла и получить другой вид поддержки.

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