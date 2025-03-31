Михаил Рогозный: «Чтобы быть реставратором, нужно искренне любить свой город»

Победитель премии «Город в лицах» - в интервью «Петербургскому дневнику» По результатам народного голосования на сайте городской премии «Город в лицах» в номинации «Реставратор» победил художник-реставратор первой категории, доцент, заведующий кафедрой живописи и реставрации академии имени Штиглица Михаил Рогозный.