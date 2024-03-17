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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон набрал 0+1 в 1-й из 3 игр «Колорадо» и «Эдмонтона» в регулярке, Макдэвид – без очков. У Нэтана 116 баллов, у Кучерова 114, у Коннора 106

«Эвеланш» обыграли «Ойлерс» (3:2 ОТ) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ. До конца регулярки команды встретятся еще дважды.

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