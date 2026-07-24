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Царьград

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Бастрыкин поручил СК проверить русофобские заявления главкома ВСУ Драпатого

Бастрыкин поручил СК проверить русофобские заявления главкома ВСУ Драпатого

Глава СК Бастрыкин взял на контроль выпад нового главкома ВСУ в адрес русских.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению дать правовую оценку высказываниям нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

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