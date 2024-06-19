Молитесь, женщины, молитесь за своих! Молитесь так, как раньше не молились! За всех молитесь. Нет сейчас чужих.
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Молитесь, женщины, молитесь за своих! Молитесь так, как раньше не молились! За всех молитесь. Нет сейчас чужих.