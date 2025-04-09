Российский каноист Михаил Павлов получил нейтральный статус. В мае прошлого года его лишили статуса из-за лайков в соцсетях

38-летний Павлов – четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы. Впервые он получил нейтральный статус в апреле 2024 года, но в начале мая, накануне отбора на Олимпиаду, лишился его из-за лайков в соцсетях.
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