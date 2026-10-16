Власти Челябинской области отменили режим беспилотной опасности, действовавший с 8 октября, ограничения сняты в 14:10 16 октября.
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