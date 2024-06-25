Запад сделал Грузию «страной второго сорта»

@ Jean-Michel DELAGE/Hans Lucas/Reuters Tекст: Дмитрий Бавырин В конце июня еврочиновники начнут переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз, а с Грузией не начнут, хотя эта страна весьма далека от украинских ужасов.
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