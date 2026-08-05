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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» не продал Александара Станковича за 40 млн евро «Брентфорду» (GdS)

«Брентфорд» сделал предложение « Интеру » по Александару Станковичу . Клуб АПЛ подал официальный письменный запрос, предложив 40 млн евро за хавбека, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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