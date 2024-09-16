Шансы Трампа на победу выросли после предполагаемого покушения

Американские букмекеры повысили шансы бывшего президента США и кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу в предстоящих выборах лидера страны после предполагаемого покушения на него, следует из данных платформы Polymarket.
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