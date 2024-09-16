Шансы Трампа на победу выросли после предполагаемого покушения

НП

Наталья Павлова

Ну всё! Теперь будут опять рассказывать про русский след. И как интересно: "...стреляли двое, и они целились друг в друга...",- а нашли лишь один автомат Калашникова. А почему в кустах напротив кустов, где нашли АК-47, не нашлось СВД или хотя бы ТТ?