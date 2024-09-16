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Шансы Трампа на победу выросли после предполагаемого покушения

Шансы Трампа на победу выросли после предполагаемого покушения

Американские букмекеры повысили шансы бывшего президента США и кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу в предстоящих выборах лидера страны после предполагаемого покушения на него, следует из данных платформы Polymarket.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ну всё! Теперь будут опять рассказывать про русский след. И как интересно: &quot;...стреляли двое, и они целились друг в друга...&quot;,- а нашли лишь один автомат Калашникова. А почему в кустах напротив кустов, где нашли АК-47, не нашлось СВД или хотя бы ТТ?
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14 час.

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