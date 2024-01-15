Теперь только в переход. Арабы лишают бежавших артистов из России доходов в ОАЭ за дискредитацию нашей страны.
Кормушка прикрыта
Комментарии
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Борис Леонтьев
Мне кажется, что подонков и фашистов так и надо называть подонками и фашистами. И не надо их прятать их за нейтральное слово "иноагент". Кстати, фашистов и нацистов в нашей стране всегда преследовали по закону в отличии от каких-то там иноагентов.
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7 час.
ВТ
Врам Тавризов
Получается, что правительство Саудитов больше нашего правительства заботится о чистоте нашего дома
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5 час.
Анатолий Потеряхин
то ли еще будет ОЙ ОЙ ОБСИСЬКАЛИСЬ РЕДОУМКИ!!!!!
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3 час.
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