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Кормушка прикрыта

Кормушка прикрыта

Теперь только в переход. Арабы лишают бежавших артистов из России доходов в ОАЭ за дискредитацию нашей страны.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Мне кажется, что подонков и фашистов так и надо называть подонками и фашистами. И не надо их прятать их за нейтральное слово &quot;иноагент&quot;. Кстати, фашистов и нацистов в нашей стране всегда преследовали по закону в отличии от каких-то там иноагентов.
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7 час.
ВТ
Врам Тавризов
Получается, что правительство Саудитов больше нашего правительства заботится о чистоте нашего дома
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5 час.
Анатолий Потеряхин
то ли еще будет ОЙ ОЙ ОБСИСЬКАЛИСЬ РЕДОУМКИ!!!!!
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3 час.

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