Кормушка прикрыта

Борис Леонтьев

Мне кажется, что подонков и фашистов так и надо называть подонками и фашистами. И не надо их прятать их за нейтральное слово "иноагент". Кстати, фашистов и нацистов в нашей стране всегда преследовали по закону в отличии от каких-то там иноагентов.