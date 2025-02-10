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Калужские новости

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Горуправа Калуги пообещала ускорить работы по запуску троллейбуса №8

Горуправа Калуги пообещала ускорить работы по запуску троллейбуса №8

И снова не без проблем! В процессе производства возникла необходимость замены контактного кабеля. Ранее троллейбусы не запустили по причине бракованных стрелок и других крепежных элементов для линииГородская управа пообещала ускорить работы по запуску троллейбуса №8.

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