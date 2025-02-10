Горуправа Калуги пообещала ускорить работы по запуску троллейбуса №8

И снова не без проблем! В процессе производства возникла необходимость замены контактного кабеля. Ранее троллейбусы не запустили по причине бракованных стрелок и других крепежных элементов для линииГородская управа пообещала ускорить работы по запуску троллейбуса №8.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)