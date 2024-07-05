Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6: Появились новые подробности в преддверии презентации 10 июля

Samsung готовит к выпуску две новые модели своих складных смартфонов - Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Инсайдер Эван Бласс уже раскрыл некоторые характеристики этих устройств перед их официальной презентацией, которая состоится 10 июля.
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