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Луна Ком отреагировала на слухи о романе с Леоном Кемстачем из «Слова пацана»

Луна Ком отреагировала на слухи о романе с Леоном Кемстачем из «Слова пацана»

23-летнюю блогершу и 15-летнего актера заподозрили в отношениях. Луна Ком проводит время в компании звезды сериала «Слово пацана» Леона Кемстача.

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