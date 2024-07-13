Станцию метро «Чернышевская» открыли для пассажиров

Неделю назад губернатор Петербурга Александр Беглов поставил крайним сроком завершения ремонтных работ третью декаду июля, но обновление станции удалось завершить раньше Теперь «Чернышевская» может принимать на 6,5 тыс.
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