Съёмки второго сезона сериала «Казанова» стартовали в Петербурге

В Санкт-Петербурге начались съемки нового сезона популярного российского телесериала "Казанова". Проект производства Amedia Production рассказывает историю обаятельного афериста Игоря Апрельцева, который спустя два года после событий первого сезона снова оказывается в центре внимания.
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