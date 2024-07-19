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  • demyr150648
    Рекомендации не конкретны и расплывчаты. А вот вербальное воздействие в императивном, но кратком ключе с последующей ...В Самаре 18 июля ...
  • Игорь Костоглод
    Дойдёт дело и до Хуснуллина...там столько будет открытий чудных...МО покурит нервно в сторонке...Хуснуллин считает...
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    Бывает!Сейчас много мошейников под дакие биржи работаю.Есть,которые реально платят,но редко,обычно выворачивают карма...Пытаясь заработат...

Съёмки второго сезона сериала «Казанова» стартовали в Петербурге

Съёмки второго сезона сериала «Казанова» стартовали в Петербурге

В Санкт-Петербурге начались съемки нового сезона популярного российского телесериала "Казанова". Проект производства Amedia Production рассказывает историю обаятельного афериста Игоря Апрельцева, который спустя два года после событий первого сезона снова оказывается в центре внимания.

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