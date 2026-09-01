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Секретная бомба замечена над Кривым Рогом: что известно о супероружии Путина, меняющем правила игры

Секретная бомба замечена над Кривым Рогом: что известно о супероружии Путина, меняющем правила игры

В небе над украинским городом Кривой Рог очевидцы засняли новейший российский боеприпас, который способен менять ход специальной военной операции.

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ШКИПЕР

"В небе над украинским городом Кривой Рог очевидцы засняли новейший российский боеприпас, который способен менять ход специальной военной операции. Речь идет о высокоточной бомбе с реактивным двигателем, которая поражает объекты на рекордной дистанции, оставаясь неуязвимой для систем ПВО противника." Значит ПВО её не видит, а очевидцы засняли на смартфоны ? Ну, ну.