Секретная бомба замечена над Кривым Рогом: что известно о супероружии Путина, меняющем правила игры

В небе над украинским городом Кривой Рог очевидцы засняли новейший российский боеприпас, который способен менять ход специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Полагаю, это одна из лучших речей, когда-либо произнесенных в Европейском парламенте.
- «Нам конец!»: Киев в панике – Россия отказала всем странам-посредникам в прекращении атак на порты и суда в Черном море
- «Русские виновны во всем, мы сильнее и их не боимся»: генсек НАТО Рютте ответил на российский «ядерный ультиматум»
Свежие комментарии
- Коллапс в Киеве: ...
- Школьники-мигрант...
- Россия задержала ...
Действительно смешно.
"В небе над украинским городом Кривой Рог очевидцы засняли новейший российский боеприпас, который способен менять ход специальной военной операции. Речь идет о высокоточной бомбе с реактивным двигателем, которая поражает объекты на рекордной дистанции, оставаясь неуязвимой для систем ПВО противника." Значит ПВО её не видит, а очевидцы засняли на смартфоны ? Ну, ну.