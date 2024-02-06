Экс-глава WADA Паунд о бронзе России в командном турнире: «Ошибка была допущена и должна быть исправлена как можно скорее»

В Пекине-2022 сборная России в составе Марка Кондратюка, Камилы Валиевой, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова выиграла золото командного турнира, но медали вручены не были, так как в отношении Валиевой началось антидопинговое расследование из-за положительной пробы.