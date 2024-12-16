В Рязани и шести районах области прошли рейды по мигрантам

Выявлены нарушения миграционного законодательства и правонарушения, совершённые иностранцами.Сотрудники Управления МВД России по Рязанской области в прошедшие выходные провели в Рязани и в регионе профилактические рейдовые мероприятия, направленные на усиление контроля и надзора за выполнением требований действующего законодательства в части соблюдения режима пребывания иностранными гражданами.