В Рязани и шести районах области прошли рейды по мигрантам

Выявлены нарушения миграционного законодательства и правонарушения, совершённые иностранцами.Сотрудники Управления МВД России по Рязанской области в прошедшие выходные провели в Рязани и в регионе профилактические рейдовые мероприятия, направленные на усиление контроля и надзора за выполнением требований действующего законодательства в части соблюдения режима пребывания иностранными гражданами.
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