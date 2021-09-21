В Курганской области началась цифровая добыча урана

Новую технологию запустили на Хохловском месторождении На Хохловском месторождении в Курганской области начали добывать уран с помощью цифровой технологии, которая помогает дистанционно контролировать процесс и следить за его экологичностью.
Новую технологию запустили на Хохловском месторождении На Хохловском месторождении в Курганской области начали добывать уран с помощью цифровой технологии, которая помогает дистанционно контролировать процесс и следить за его экологичностью.
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