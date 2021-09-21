Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИСЛАВ
    Ну всё, писец нам опять пришёл - партия ЕР победила. Опять эта Терешкова (лучше бы она продолжала в космосе летать), ...Без названия
  • Андрей Здорнов
    Очередной "зелёный" вирус... Запрягать надо медленно!Мишустин дал Бело...
  • Dmitry Shatalov
    Точный диагноз качества лектората на уровне шариковщины.«Единая Россия» п...

В Курганской области началась цифровая добыча урана

В Курганской области началась цифровая добыча урана

Новую технологию запустили на Хохловском месторождении На Хохловском месторождении в Курганской области начали добывать уран с помощью цифровой технологии, которая помогает дистанционно контролировать процесс и следить за его экологичностью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх