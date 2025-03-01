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iPhone 16e — рекордсмен по ёмкости аккумулятора среди всех компактных iPhone

iPhone 16e — рекордсмен по ёмкости аккумулятора среди всех компактных iPhone

iPhone 16e, как оказалось, получит более крупный аккумулятор, чем другие iPhone в этом же размере.  В то время, как iPhone 16 и 16 Pro оснащены элементами питания ёмкостью 3561 и 3582 мА·ч соответственно, младшая новинка получила аккумулятор на 4005 мА·ч!   То есть это самый большой аккумулятор среди всех iPhone с экраном диагональю 6,1 дюйма.

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