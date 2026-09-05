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Как утильсбор изменил авторынок: «Автостат» раскрыл, на сколько снизились продажи мощных машин

Как утильсбор изменил авторынок: «Автостат» раскрыл, на сколько снизились продажи мощных машин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября, ФедералПресс. Введение повышенного утилизационного сбора кардинально изменило структуру импорта подержанных автомобилей в Россию.

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