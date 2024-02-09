На фоне предрекаемого значительного подорожания любимого многими шоколада не плохо вспомнить про нашумевший в конце прошлого года «яичный кризис».
«Сгноим и выбросим, но цены не снизим» — гримаса капитализма
Комментарии
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Алексей Камышов
А "кладбища" новых автомобилей на снимках из космоса на картах гугл ты ни разу не видел? Тогда поинтересуйся, почему эти "кладбища" существуют.
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4 час.
alik3456 Джексон
Всё ниже , ниже , и ниже , копаем могилку себе...
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3 час.
Артур Кушхабиев
При Сталине тех, кто портит и выкидывает продукты питания назвали бы врагами народа и судили бы за это. Пора возрождать эту практику.
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2 час.
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