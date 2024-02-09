«Сгноим и выбросим, но цены не снизим» — гримаса капитализма

Алексей Камышов А "кладбища" новых автомобилей на снимках из космоса на картах гугл ты ни разу не видел? Тогда поинтересуйся, почему эти "кладбища" существуют.

alik3456 Джексон Всё ниже , ниже , и ниже , копаем могилку себе...