Песков: победа России в украинском конфликте очень близка

Россия уверена в своей победе в конфликте на Украине и считает, что она наступит в ближайшее время. Об этом в понедельник, 8 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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