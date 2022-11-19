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“Да, с боями, да, сложно”: Пушилин рассказал о продвижении российских подразделений “по всей линии фронта”

Российские подразделения продвигаются “по всей линии фронта”, идут бои за Бахмут (предыдущее название – Артёмовск), сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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