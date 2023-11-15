Предсказать катаклизм. Учёные исследовали Солнце новым методом - результаты встревожили

Новые исследования нашей звезды по имени Солнце показали, что учёные ещё очень мало знают о светиле. Его активность нарастает, что связывают и с глобальным потеплением на Земле, а тем временем оказалось, что предсказать возможные катаклизмы будет сложно.
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