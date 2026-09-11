С кем после развода у мусульман остается ребенок?

Представители большинства религиозных конфессий могут как вступить в брак, так и развестись. Не является исключением и ислам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семь разных выр...
- НЗ Русские прощают в...
- Русские прощают в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым