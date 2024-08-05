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Общественная служба новостей

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В ЕС не признают результаты выборов в Венесуэле без доказательств

В ЕС не признают результаты выборов в Венесуэле без доказательств

До тех пор, пока не будут опубликованы протоколы голосования с избирательных участков в Венесуэле, Евросоюз не признает результаты выборов.

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Комментарии
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Eduard
Наглые.Мы молчим какие Выборы Президентов в Прибалтике проводят,а такие Партии средисебя выбирают его,мол народ им &quot;доверил&quot;.Когда и кому мы (народ) им это &quot;доверили&quot; никто не знает! Мошейничество,междусобойчик!
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15 час.
Eduard
Все выборы в Европе незаконны,а в США странны!
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15 час.
Eduard
Европа всё в чужие выборы нос сует!Как плешивогь Шольца избрали пусть обьяснят или &quot;лакея&quot;Макрона!
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15 час.

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