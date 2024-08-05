До тех пор, пока не будут опубликованы протоколы голосования с избирательных участков в Венесуэле, Евросоюз не признает результаты выборов.
В ЕС не признают результаты выборов в Венесуэле без доказательств
Комментарии
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Eduard
Наглые.Мы молчим какие Выборы Президентов в Прибалтике проводят,а такие Партии средисебя выбирают его,мол народ им "доверил".Когда и кому мы (народ) им это "доверили" никто не знает! Мошейничество,междусобойчик!
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15 час.
Eduard
Все выборы в Европе незаконны,а в США странны!
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15 час.
Eduard
Европа всё в чужие выборы нос сует!Как плешивогь Шольца избрали пусть обьяснят или "лакея"Макрона!
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15 час.
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