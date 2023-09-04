Кампания прикрепления к поликлинике стартует 15 сентября

Казахстанцы для получения медицинских услуг могут выбрать поликлинику по своему усмотрению. Ежегодная кампания прикрепления начнётся 15 сентября и будет проходить два месяца – до 15 ноября, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.