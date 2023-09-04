Сайт города Караганды

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    "Все начинается с осмотра места происшествия", если оно вовремя локализовано полицией, или просто закрытое помещение.Имя генерала Рахи...
  • Аркадий Шацкий
    К угольку подбираются?Ермаганбет Булекп...
  • Валерий Соловьев
    Нам какое дело пиара казахов?Сто детей из Теми...

Кампания прикрепления к поликлинике стартует 15 сентября

Кампания прикрепления к поликлинике стартует 15 сентября

Казахстанцы для получения медицинских услуг могут выбрать поликлинику по своему усмотрению. Ежегодная кампания прикрепления начнётся 15 сентября и будет проходить два месяца – до 15 ноября, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх