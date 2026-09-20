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Axios: Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по НПЗ в России

Axios: Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по НПЗ в России

Прекратить наносить вооруженными силами Украины удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) потребовал от Владимира Зеленского президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с ним.

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