Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

Современная экономика — это прежде всего экономика услуг Человеческий капитал является самым важным фактором развития, а потому стремящийся к успеху город должен притягивать образованных и креативных людей.
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