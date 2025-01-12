Джонсон заявил, что не срывал дипломатических инициатив между Россией и Украиной

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя срыв переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году заявил, что у него не было намерения "препятствовать дипломатическим инициативам".
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