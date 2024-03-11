Весенний «Урок цифры» по тестированию программных продуктов начался в Подмосковье

Новый весенний «Урок цифры» пройдет в Московской области с 11 по 31 марта. На занятиях школьникам с 1-го по 11-й класс расскажут о многообразии профессий в IT-сфере, связанных с тестированием программных продуктов.
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