Доктор Стрейнджлав XXI века, или Для чего Америка полюбила японскую атомную бомбу?

ЮРИЙ БОРИСОВ Стремясь развязать мировую войну, в Америке не остановятся перед ядерным вооружением реваншистской Японии Некоторое время назад американское военно-политическое издание National Interest опубликовало пространную статью, в которой её автор делает вывод о неизбежности ядерного вооружения Японии.