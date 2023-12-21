Доктор Стрейнджлав XXI века, или Для чего Америка полюбила японскую атомную бомбу?

ЮРИЙ БОРИСОВ Стремясь развязать мировую войну, в Америке не остановятся перед ядерным вооружением реваншистской Японии Некоторое время назад американское военно-политическое издание National Interest опубликовало пространную статью, в которой её автор делает вывод о неизбежности ядерного вооружения Японии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии