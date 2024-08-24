Татьяна Монтян: Украина присоединилась к Международному уголовному суду, но с нюансами. Зачем нам эта бумажка?

Украина признала устав Международного уголовного суда, но есть нюансы. Верховная Рада ратифицировала Римский статут, что распространяет на территорию Украины юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).
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