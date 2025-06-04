Дочь нового президента Польши развеселила публику во время его победной речи

Журналисты успели заснять, как дочь Кароля Навроцкого, одержавшего победу в президентских выборах в Польше, в течение нескольких минут строит рожицы, кривляется и веселится, пока ее отец выступает на сцене.
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