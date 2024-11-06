На сегодня уже 15 генералов под следствием. По крайней мере, если верить публичным данным. Но кто следующий в этой большой "чистке"? Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела в отношении очередного российского генерала.
УЖЕ 15 ГЕНЕРАЛОВ ПОД СЛЕДСТВИЕМ: КТО СЛЕДУЮЩИЙ В ЭТОЙ БОЛЬШОЙ "ЧИСТКЕ"?
Комментарии
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лл
лина любимцева
А бывший Министр Обороны Шойгу, при таком положении дел в его ведомстве и в его бытность в МО, как бы "НЕ ПРИ ЧЕМ"?!!
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1 д.
И
Иван
Интересно было бы вызвать хотя бы на беседу на предмет о таком вот положении дел. А там посмотрели бы опытные следователи, что и как, по обстоятельствам. Иван Ше.
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23 час.
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