УЖЕ 15 ГЕНЕРАЛОВ ПОД СЛЕДСТВИЕМ: КТО СЛЕДУЮЩИЙ В ЭТОЙ БОЛЬШОЙ "ЧИСТКЕ"?

А бывший Министр Обороны Шойгу, при таком положении дел в его ведомстве и в его бытность в МО, как бы "НЕ ПРИ ЧЕМ"?!!

И

Иван

Интересно было бы вызвать хотя бы на беседу на предмет о таком вот положении дел. А там посмотрели бы опытные следователи, что и как, по обстоятельствам. Иван Ше.