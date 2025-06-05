Замглавы ЯНАО Гаранин опроверг информацию о затоплении всего Тарко-Сале

Ситуация с паводком в Тарко-Сале находится под контролем. Заявления о полностью затопленном городе не соответствуют реальной ситуации, рассказал на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС замгубернатора ЯНАО Андрей Гаранин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии