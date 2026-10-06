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Татар-информ

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Стартовал прием заявок на конкурс первичных отделений «Движения первых»

Стартовал прием заявок на конкурс первичных отделений «Движения первых»

Фото: пресс-служба «Движения первых» Заявочная кампания конкурса лучших проектов для детей и молодежи – «Конкурс первичных отделений Движения первых» проходит с 21 сентября по 11 ноября.

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