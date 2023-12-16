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Ига Швентек: «Я уже в Абу-Даби и начинаю заключительную часть предсезонки в более теплом климате (прости, Польша)»

«Завершилась первая часть моей предсезонки ✅. Я побывала дома, тренировалась 2-3 раза в день и у меня было сколько-то (не очень много ) свободного времени, чтобы досмотреть сериалы и встретиться с друзьями.

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