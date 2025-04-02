Одноклубник Овечкина: «На «Вашингтон» не давит погоня за рекордом Гретцки, мы все наслаждаемся»

Вратарь «Вашингтона» Чарли Лингдрен прокомментировал результативность Александра Овечкина в 39-летнем возрасте.
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