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Царьград

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В Египте перевернулся автобус с туристами из России

В Египте перевернулся автобус с туристами из России

Все пострадавшие были транспортированы в медицинское учреждение.При перевороте автобуса в Египте пострадали 41 человек, среди которых были и русские туристы, сообщает Cairo 24.

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