Ребёнок попросил «ценного» иностранного специалиста дать сдачу монетками и получил удар по голове: почему мигрантам нельзя доверять руль общественного транспорта

Очередная история со Среднего Урала вышла далеко за рамки обычного бытового конфликта, обнажив пугающую изнанку системы пассажирских перевозок на местах, где безопасность детей нередко приносится в жертву дешёвой рабочей силе.
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Есть люди , которым нельзя работать с другими людьми!!И Это не зависит от национальности и религии!!
как этот мигрант еще в России ?- ему следует жить в родном ауле без права на возврат в Россию!
да!!!Его депорировать пожизненно ,а перед этим пусть зону потопчет!!!