Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ребёнок попросил «ценного» иностранного специалиста дать сдачу монетками и получил удар по голове: почему мигрантам нельзя доверять руль общественного транспорта

Ребёнок попросил «ценного» иностранного специалиста дать сдачу монетками и получил удар по голове: почему мигрантам нельзя доверять руль общественного транспорта

Очередная история со Среднего Урала вышла далеко за рамки обычного бытового конфликта, обнажив пугающую изнанку системы пассажирских перевозок на местах, где безопасность детей нередко приносится в жертву дешёвой рабочей силе.

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