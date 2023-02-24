Al Mayadeen: Путин умело использовал российские энергоресурсы против западных санкций

Президент России Владимир Путин умело использует энергетические ресурсы, чтобы сохранить стабильность своей страны перед лицом западных санкций, пишет обозреватель Al Mayadeen Ильяс Фархат.
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