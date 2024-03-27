Университет отчислил студентку, записавшую издевательское видео о жертвах "Крокуса"

Владимир Елкин

Интересно, как эта мразь сумела попасть в число студентов престижнейшего ВУЗа России, где конкурс в десяток человек на одно место? Явно не по уму, а по протекции родителей! Вопрос: кто её родители, какие занимают должности и как относятся к тому, что Крым наш?