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Университет отчислил студентку, записавшую издевательское видео о жертвах "Крокуса"

Университет отчислил студентку, записавшую издевательское видео о жертвах "Крокуса"

Накануне студентка Финансовой Академии записала сразу несколько "кружочков" в которых рассуждала о трагедии, произошедшей 22 марта в "Крокус сити холле".

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Комментарии
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Владимир Елкин
Интересно, как эта мразь сумела попасть в число студентов престижнейшего ВУЗа России, где конкурс в десяток человек на одно место? Явно не по уму, а по протекции родителей! Вопрос: кто её родители, какие занимают должности и как относятся к тому, что Крым наш?
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