Накануне студентка Финансовой Академии записала сразу несколько "кружочков" в которых рассуждала о трагедии, произошедшей 22 марта в "Крокус сити холле".
Университет отчислил студентку, записавшую издевательское видео о жертвах "Крокуса"
Комментарии
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Владимир Елкин
Интересно, как эта мразь сумела попасть в число студентов престижнейшего ВУЗа России, где конкурс в десяток человек на одно место? Явно не по уму, а по протекции родителей! Вопрос: кто её родители, какие занимают должности и как относятся к тому, что Крым наш?
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5 час.
Юрий Золотарев
Угу! За Ж--- взяли - сразу же "извините"?? Ничо, пойдёшь в доярки, может, вернёшь себе (со временем) человеческий облик.
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4 час.
Бобкина Татьяна
Как только петух клюнул, сразу в слезы.Интересно кто воспитал эту мнрзавеу.Посмотреть в глаза родителям, ну и друзьям- подружкам., Они такие же?
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1 час.
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