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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Контрольные прокаты. Фефелова и Валов, Дрожжина и Тельнов, Пестова и Лагутов, Слуцкая и Гончаров покажут ритм-танцы

5 августа дуэты представят ритм-танцы на контрольных прокатах юниоркой сборной России в Новогорске. Контрольные прокаты юниорской сборной России Новогорск Танцы на льду Ритм-танец Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала .

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